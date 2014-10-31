中国公开市场：11月共有800亿元资金到期，全部为正回购

路透上海10月31日 - 据路透统计，截至目前操作情况，11月中国央行公开市场将共有800亿元人民币资金到期，全部为正回购。在2016年7月前，都一直没有央票到期。

与流动性关系密切的国库现金定期存款方面，11月将有两期共计1,100亿元资金到期，这意味着等量资金流出。具体到期情况为11月20日500亿元，11月27日600亿元。

央行公开市场“200亿元+14天正回购”模式已持续一个月，利率在前周下调后亦连两周走稳。第二轮SLF（常备借贷便利）过后，政策暂进入空窗观察期，但在经济仍欠活力及外汇占款趋势性少增背景下，还需要偏宽松货币政策进一步扶助。

以下为2014年11月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):

时间 央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期资金流量

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11/1-11/7 -- 400 -- +400

11/8-11/14 -- 400 -- +400

11/15-11/21 -- -- -- --

11/22-11/28 -- -- -- --

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合计 -- 800 -- +800 (完)

注:1.考虑到资金实际到账时间因素，每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。