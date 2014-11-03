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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 10:42 BJT

新债招标：中国三年续发国债收益率3.3748%，低于预测均值--业内人士

路透上海11月3日 - 业内人士周一透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币三年期续发国债，中标收益率为3.3748%，低于此前3.42%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.4084%，投标倍数1.93倍。

今日招标新债为财政部今年第20期 三年品种第一次续发。采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。

招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至11月5日进行分销；11月7日起与原发行部分合并上市交易。

本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年9月11日开始计息，票面利率4.00%。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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