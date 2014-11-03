重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(10月27日-31日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币对美元即期 本周累计走升0.06%，收于6.1135元，本月累计升幅达0.4 3%。周内美联储如期宣布结束量化宽松政策，但周五日本央行又意外宣布量化宽松，引发境 外金融市场大幅波动，但境内人民币保持相对平衡走势，客盘结汇依然占优，人民币有进一 步升值动力。不过交易人士亦指出需防范日本QE及其对国内货币政策影响所带来的风险。[C NY/CN] 公开市场操作: --中国央行公开市场本周延续平稳操作，“200亿元+14天正回购”模式已持续一个月，利 率在前周下调后亦 连两周走稳。第二轮SLF（常备借贷便利）过后，政策暂进入空窗观察期 ，但在经济仍欠活力及外汇占款趋势 性少增背景下，还需要偏宽松货币政策进一步扶助。 分析人士认为，目前央行在价格和数量调控上仍分别倚重正回购利率及SLF，现阶段看 宽松力度适中；未 来如果经济进一步走弱，定向宽松仍有空间可挖，如暂停正回购乃至重 启逆回购等，若效果仍不明显，降息降 准等政策或才会被纳入考虑范围。 债市: --银行间现券本周走势较强，月末资金面稳定，且机构认为仍需更多宽松政策以支持经济 复苏，场内多头占据上风，买盘强劲，而券价连续上涨虽有技术调整需要，但获利回吐压力 并不大，短线预计现券会以震荡行情为主，以等候更多经济数据及政策面动向。 票据: --本周转贴利率跌逾20个基点(bp)，因对未来货币政策继续宽松的预期，期限错配交易， 以及以票据充实贷款等多重因素共同推动。从现有水平看，转贴价格继续走低空间被挤压得 所剩无几。不过不排除月初后仍有惯性下行，唯幅度可能有限。 股市: --本周沪综指 绝地大反弹，累计上涨5.12%。周一因有媒体报导沪港通可能无限期 搁置，券商股领跌致大盘下滑，但随着新股资金解冻以及沪港通负面信息逐步淡化，大盘在 权重股引领下，连续四天反弹，沪综指周五收创于20个月新高2,420.178点。 期市: --当周沪铜宽幅震荡，周五暴跌吞噬本周多数涨幅，最终涨幅仅为0.8%，盘中一度站上48 ,000元，创半个月新高。尽管中国释放出收购消息刺激铜价上扬，不过根据路透调查单位显 示，铜恐面临全球供应规模增加，中国需求疲弱，而美国意外亮丽的经济成长数据，且声明 退出量化宽松，进一步打压铜价，周五一天跌幅就抹平当周多数涨幅。沪铜主力合约<SCFcv 1>周五收报47,780元。 --当周沪金大幅下跌4.2%，为连续第二周下跌，连续第三个月下跌，且周五盘中价格最低 触及232.45元，创逾五年新低。因美国经济数据强劲和美元上涨打压贵金属价格，美元指数 周五升至近四周高位，金价受到重挫，止损操作令跌势加速。沪金主力合约 本周 五收报233.5元。(完) (整理 边竞/李宏薇/丁淑琴/李然/李文科; 审校 杨淑祯)