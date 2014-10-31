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亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 17:36 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减125.5亿台币，连两周减少

路透台北10月31日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减125.5亿台币，连两周减少，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,562.5亿台币亿台币。上周存单发行余额净减109.3亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

10/27 2,125.10 2,123.10 -2.00

10/28 971.00 966.00 -5.00

10/29 851.50 843.50 -8.00

10/30 3,332.00 3,225.00 -107.00

10/31 3,603.50 3,600.00 -3.50

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总计 10,883.10 10,757.60 -125.50

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

10/27 51.00 13.00

10/28 26.00 7.00

10/29 19.00 6.00

10/30 8.00 2.00

10/31 14.00 10.00

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总计 118.00 38.00 (完) (记者 董永年 审校 高洁如)
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