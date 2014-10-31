《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减125.5亿台币，连两周减少

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透台北10月31日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减125.5亿台币，连两周减少，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,562.5亿台币亿台币。上周存单发行余额净减109.3亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
10/27 2,125.10 2,123.10 -2.00
10/28 971.00 966.00 -5.00
10/29 851.50 843.50 -8.00
10/30 3,332.00 3,225.00 -107.00
10/31 3,603.50 3,600.00 -3.50
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总计 10,883.10 10,757.60 -125.50
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
10/27 51.00 13.00
10/28 26.00 7.00
10/29 19.00 6.00
10/30 8.00 2.00
10/31 14.00 10.00
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总计 118.00 38.00 (完) (记者 董永年 审校 高洁如)
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
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