中国经济：新建蒙西至华中等三条铁路项目获批，投资总额2,476亿元--发改委

路透北京10月31日 - 中国国家发展改革委近日批复了新建蒙西至华中等三条铁路项目的可行性研究报告，三个项目总投资达2,476亿元。这是发改委10月份批准的第三批铁路投资项目，显示经济下行压力较大的背景下，中国四季度扩大投资步伐明显加快。

发改委网站刊登的公告称，蒙西至华中地区铁路煤运通道工程（简称蒙华铁路）建设有利于构建中国“北煤南运”铁路新通道、完善路网布局，开发蒙陕甘宁地区煤炭资源、保障鄂湘赣等华中地区能源供应。

建设方案为线路北起内蒙古自治区鄂尔多斯境内浩勒报吉南站，终至京九铁路吉安站，线路全长1,806.5公里。本项目投资估算总额为1,930.4亿元。

新建大同至张家口的建设方案为，线路自大同经阳高、天镇至张家口怀安，连接北同蒲铁路和呼和浩特至张家口铁路客运专线，新建线路长度137公里。本项目投资估算总额为179.9亿元。

新建川藏铁路拉萨至林芝段项目总投资366亿元。

发改委曾在10月17日和22日分别核准六条铁路和五个机场的投资，总额达2,500亿元。

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