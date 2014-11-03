版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 10:44 BJT

香港金融：外汇基金第三季录得187亿港元投资亏损--金管局

路透香港11月3日 - 香港金融管理局周一公布，外汇基金于2014年第三季度录得187亿港元投资亏损，而首三季则录得377亿元的投资收入。

金管局官员在立法会出席简报会时公布，外汇基金第三季的投资亏损主要来自外汇亏损284亿港元，香港股票投资轻微亏损2亿港元，其他股票则录得投资收入28亿港元；债券投资表现最佳，录得收入71亿港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐