更新版 1-台湾货币市场：短率略有回档，月底保守心态尽释转为宽松

* 短率从高位略有回档

* 银行此前过度保守，今日释出资金

* 下周提存期底估情势平稳 (新增拆款及存单发行细节)

记者 林妙容

路透台北10月31日 - 台湾银行间短率周五主要成交从高位滑落。资金调度人士称，此前银行对月底的心态过度保守，上日在精算后余钱于今日释出，但票券商及部分银行的资金缺口已小，需求不高，令市场转为宽松，利率也随之回档。

交易员指出，市场转向宽松让市况丕变，原不愿释出资金的部分银行，转向寻求去化资金。今日成交的部分拆款利率仍在高位，主要是票券商在上日提早承作，未能以今日较低利率成交所致。以今日情势预估，下周一(3日)提存期底的情势将十分平稳，利率也将进一步下滑。

〞上个月底大家都吓到了，太保守，今天钱都出来了。〞一位中型银行资金调度人士说。

交易员并指出，上日央行减收存单逾100亿台币，也让市场更形宽松。上日的当日超额准备即高达699亿台币，显示短钱充沛。由于今日周五积数将累计至周日，部分多钱银行反而难以去化资金，仍待央行的隔夜冲销操作提供去化管道。

此外，针对下周一将标售的364天期存单，交易人士认为将较前次均标0.639%持平至微升，因364天期存单利率已连四期走升，市场认为再走升的幅度将趋于和缓，且央行也不希望利率扬升过快。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.397%，上日收在0.392%；今日区间在0.295-0.460%，上日在0.295-0.470%；一周拆款利率区间在0.388-0.510%，同上日；两周拆款利率区间在0.485-0.520%，上日为0.470-0.520%。

**短票利率区间高位成交减少**

短票市场方面，一位大型票券商交易员表示，票券商因有上月底紧缩的前车之鉴，本月积极将资金缺口避开月底，今日资金需求仅有少量，短票券源亦不多。虽然今日市场资金转趋宽松，但因仍是月底，为维持与银行往来关系，未积极调降利率，但高位成交已经明显减少。

〞一早开门调度就结束了，...外面阳光那么强，就知道今天是好日子。〞一大型票券商交易主管说。

另位大型票券交易员甚至表示，今日完全未与银行往来，因与投信及民间法人承作较低利率的交易，即足以弥平缺口，甚至还有闲钱释出，显示上日已抵本月利率高峰，今日市况十分平顺。且预估下周一短票利率也将稳定回档。

今日票券商与银行承作的30天期自保短票利率主要成交在0.62-0.64%，虽和上日相同，但高位成交比重明显减少。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.627%，前日在0.621%。

台湾央行周五公布，共发行3,600亿台币存单。与今日存单到期金额3,603.5亿相较，存单发行余额减3.5亿。

下周央行存单到期总额为1兆594.3亿台币，落点分别为周一3,404.5亿、周二2,535.5亿、周三2,366亿、周四2,249.3亿及周五39亿。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为267亿台币，至周日累积超额准备为2,749亿台币、加计前期1%的超额准备为3,881亿台币。

**附买回利率持稳**

债券市场公债附买回(RP)利率平稳，资金在月底最后一日明显转松。交易员表示，今日投信资金水位反倒较上日明显高涨，寿险资金回笼下，附买回利率稳在近期水位。

交易员表示，今日投信普遍受惠寿险客户回头加码，资金明显转为宽裕。而票券商也接到不少找券电话，但因先前已调配资金得当，券源不足下，今日早早就平帐关门。

〞有投信从昨天下午就打来要找券，月底最后一天竟然宽松了。〞一位证券商交易员表示。

展望下周，交易员表示，资金在月初之际料可明显回笼，公债附买回利率的高位0.55%可能会消失，整体利率回到先前较低的水平。

下周公司债交割因素很少，仅有周五(7日)有健乔信元 可转换公司债发行，金额5亿台币。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨月则为0.54-0.56%；公司债多为跨月交易，区间在0.63-0.65%。区间与上日相似。