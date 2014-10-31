中国将向利比里亚派出曾经历抗击非典疫情的解放军医护人员

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月31日（记者 Megha Rajagopalan） - 中国外交部周五称，中国将向埃博拉病毒肆虐的利比里亚派出曾经历抗击非典疫情的解放军医护人员。这是对联合国呼吁加大全球抗击埃博拉努力的响应。
外交部非洲司司长林松添表示，中国将为利比里亚援建一所约100张床位的治疗中心，这是疫区三国迄今为止由外国自主援建、自主派医护人员运营和管理的首个埃博拉医疗中心。
他在北京的记者会上表示，该中心预计30天内将投入使用，中国还将派遣480名解放军医护人员赴利比里亚为埃博拉患者提供治疗服务。
林松添指出，这是中国首次向海外派出整支防疫和医护人员队伍。
中国政府的数据显示，目前为止中国已经向13个非洲国家和国际组织捐助了7.5亿元抗击埃博拉。
林松添称，埃博拉疫情不解除，中国的援助就不会停止。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
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