中国个股：四川长虹拟定向增发筹资40亿元，用于收购军工类资产等

路透上海10月31日 - 中国大型彩电生产企业--四川长虹电器股份有限公司 周五稍晚公告称，拟向母公司长虹集团等定向增发股票，筹资不超过40亿元人民币，募集资金用于收购军工企业零八一集团等。

公告显示，公司拟定向增发股票不超过11亿4,285.71万股，发行价不超过3.5元／股。长虹集团认购比例不低于其发行前的持股比例23.2%，这样增发完成后，长虹集团的持股至少不会被摊薄。

本次增发的最大亮点是拟收购的零八一集团，它是国家在内地建设的高炮雷达制造专业化生产基地，现已是中国近程防空的骨干企业之一。未来该集团计划发展装备、电器、机电和车辆四大产业。去年公司实现净利9,792.53万元，本次收购的估值约为22亿元。

募集资金还将用于智能交易平台和模式建设、智能研发管理平台及体系、补充流动资金等。