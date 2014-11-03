重温稿-台湾货币市场：短率略有回档，月底保守心态尽释转为宽松

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 短率从高位略有回档
* 银行此前过度保守，今日释出资金
* 下周提存期底估情势平稳
记者 林妙容
路透台北10月31日 - 台湾银行间短率周五主要成交从高位滑落。资金调度人士称，此前银行对月底的心态过度保守，上日在精算后余钱于今日释出，但票券商及部分银行的资金缺口已小，需求不高，令市场转为宽松，利率也随之回档。
交易员指出，市场转向宽松让市况丕变，原不愿释出资金的部分银行，转向寻求去化资金。今日成交的部分拆款利率仍在高位，主要是票券商在上日提早承作，未能以今日较低利率成交所致。以今日情势预估，下周一(3日)提存期底的情势将十分平稳，利率也将进一步下滑。
〞上个月底大家都吓到了，太保守，今天钱都出来了。〞一位中型银行资金调度人士说。
交易员并指出，上日央行减收存单逾100亿台币，也让市场更形宽松。上日的当日超额准备即高达699亿台币，显示短钱充沛。由于今日周五积数将累计至周日，部分多钱银行反而难以去化资金，仍待央行的隔夜冲销操作提供去化管道。
此外，针对下周一将标售的364天期存单，交易人士认为将较前次均标0.639%持平至微升，因364天期存单利率已连四期走升，市场认为再走升的幅度将趋于和缓，且央行也不希望利率扬升过快。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.397%，上日收在0.392%；今日区间在0.295-0.460%，上日在0.295-0.470%；一周拆款利率区间在0.388-0.510%，同上日；两周拆款利率区间在0.485-0.520%，上日为0.470-0.520%。
**短票利率区间高位成交减少**
短票市场方面，一位大型票券商交易员表示，票券商因有上月底紧缩的前车之鉴，本月积极将资金缺口避开月底，今日资金需求仅有少量，短票券源亦不多。虽然今日市场资金转趋宽松，但因仍是月底，为维持与银行往来关系，未积极调降利率，但高位成交已经明显减少。
〞一早开门调度就结束了，...外面阳光那么强，就知道今天是好日子。〞一大型票券商交易主管说。
另位大型票券交易员甚至表示，今日完全未与银行往来，因与投信及民间法人承作较低利率的交易，即足以弥平缺口，甚至还有闲钱释出，显示上日已抵本月利率高峰，今日市况十分平顺。且预估下周一短票利率也将稳定回档。
今日票券商与银行承作的30天期自保短票利率主要成交在0.62-0.64%，虽和上日相同，但高位成交比重明显减少。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.627%，前日在0.621%。
台湾央行周五公布，共发行3,600亿台币存单。与今日存单到期金额3,603.5亿相较，存单发行余额减3.5亿。
下周央行存单到期总额为1兆594.3亿台币，落点分别为周一3,404.5亿、周二2,535.5亿、周三2,366亿、周四2,249.3亿及周五39亿。
拆款中心资料 显示，周五超额准备为267亿台币，至周日累积超额准备为2,749亿台币、加计前期1%的超额准备为3,881亿台币。
**附买回利率持稳**
债券市场公债附买回(RP)利率平稳，资金在月底最后一日明显转松。交易员表示，今日投信资金水位反倒较上日明显高涨，寿险资金回笼下，附买回利率稳在近期水位。
交易员表示，今日投信普遍受惠寿险客户回头加码，资金明显转为宽裕。而票券商也接到不少找券电话，但因先前已调配资金得当，券源不足下，今日早早就平帐关门。
〞有投信从昨天下午就打来要找券，月底最后一天竟然宽松了。〞一位证券商交易员表示。
展望下周，交易员表示，资金在月初之际料可明显回笼，公债附买回利率的高位0.55%可能会消失，整体利率回到先前较低的水平。
下周公司债交割因素很少，仅有周五(7日)有健乔信元 可转换公司债发行，金额5亿台币。
今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨月则为0.54-0.56%；公司债多为跨月交易，区间在0.63-0.65%。区间与上日相似。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，一周跨月利率0.57%仍有少数成交；票券商的极短天期利率在0.48-0.50%。这成交利率也大致同上日。(完) (集体采写 高洁如; 审校 张喜良)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申