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亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 17:53 BJT

《汇市简讯》美元/日圆多头准备进一步上试高位

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* 美元/日圆多头目前控制着局面，下一目标将上攻112.32，这是2002年至2011年跌势135.52至75.31日圆的61.8%回档位

* 如果月线收于112.32上方，那么将增强美元的上攻潜力，并上试2007年高位117.95

* 自2013年9月以来月线动力呈正面，加强了长线上涨潜能

* 技术图形：link.reuters.com/wys33w

(完)

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