香港金融：财政司司长率财金官员下周访京，商讨共同关注事宜

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透香港10月31日 - 香港财政司司长办公室周五表示，财政司司长曾俊华将于下周一至周三率领多名财金官员访问北京，与中央政府财金官员会面，商讨共同关注事宜。
新闻稿称，曾俊华在北京期间将会拜访中国证监会、中国银监会、商务部、中国人民银行及国务院港澳事务办公室等中央政府部门及机构。
市场原预期＂沪港通＂于10月底正式＂通车＂，但迄今仍未有具体的推出日期，而港交所 及上交所均表示早已准备就绪，只待监管当局决定何时放行。曾俊华等财金高官此时访京，令人关注届时会否有相关消息公布。 陪同曾俊华访京的还包括财经事务及库务局局长陈家强和香港金融管理局总裁陈德霖。曾俊华将于星期三返港。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。