香港金融：财政司司长率财金官员下周访京，商讨共同关注事宜

市场原预期＂沪港通＂于10月底正式＂通车＂，但迄今仍未有具体的推出日期，而港交所 及上交所均表示早已准备就绪，只待监管当局决定何时放行。曾俊华等财金高官此时访京，令人关注届时会否有相关消息公布。 陪同曾俊华访京的还包括财经事务及库务局局长陈家强和香港金融管理局总裁陈德霖。曾俊华将于星期三返港。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)