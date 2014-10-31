欧洲汇市：欧元兑日圆创六周高点，此前欧元区通胀符合预期

路透伦敦10月31日 - 欧元兑美元周五削减跌幅，兑日圆创六周高点，此前数据显示，欧元区10月物价上涨，让预期数据疲弱的投资者稍感安慰。

欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期上升0.4%，符合市场预期。周四，德国通胀率放缓至5月以来低点0.7%。

数据发布后，欧元兑美元 升至1.2583美元，此前约为1.2565。

欧元兑日圆 攀升至140.485日圆，为9月中旬以来高点。欧元兑日圆盘中已上涨2%，大部分涨幅发生在日本央行意外进一步放松货币刺激政策后。(完)