欧洲汇市：欧元兑日圆创六周高点，此前欧元区通胀符合预期

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透伦敦10月31日 - 欧元兑美元周五削减跌幅，兑日圆创六周高点，此前数据显示，欧元区10月物价上涨，让预期数据疲弱的投资者稍感安慰。
欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期上升0.4%，符合市场预期。周四，德国通胀率放缓至5月以来低点0.7%。
数据发布后，欧元兑美元 升至1.2583美元，此前约为1.2565。
欧元兑日圆 攀升至140.485日圆，为9月中旬以来高点。欧元兑日圆盘中已上涨2%，大部分涨幅发生在日本央行意外进一步放松货币刺激政策后。(完)
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“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
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