重温稿-香港金融：财政司司长率财金官员下周访京，商讨共同关注事宜

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港10月31日 - 香港财政司司长办公室周五表示，财政司司长曾俊华将于下周一至周三率领多名财金官员访问北京，与中央政府财金官员会面，商讨共同关注事宜。
新闻稿称，曾俊华在北京期间将会拜访中国证监会、中国银监会、商务部、中国人民银行及国务院港澳事务办公室等中央政府部门及机构。
市场原预期＂沪港通＂于10月底正式＂通车＂，但迄今仍未有具体的推出日期，而港交所 及上交所均表示早已准备就绪，只待监管当局决定何时放行。曾俊华等财金高官此时访京，令人关注届时会否有相关消息公布。 陪同曾俊华访京的还包括财经事务及库务局局长陈家强和香港金融管理局总裁陈德霖。曾俊华将于星期三返港。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申