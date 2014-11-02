重温稿-中国社会：发改委“审批崩塌式腐败”显示权力滥用与失控令人发指--新华时评

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京10月31日 - 新华社周五发表以改革和法治防止“审批崩塌式腐败”的时评文章称，透视国家发改委司局出现的“崩塌式”腐败，不难发现案件高发区就在位高权重的审批部门，其人数之多、贪腐之巨闻之触目惊心，权力的滥用与失控令人发指。
评论文章称，长期以来，审批权过大、过于集中，缺少监督，又缺乏透明，导致审批公章成为少数官员手中的摇钱树。在一些政府部门设立的一审一批两个环节，“拿钱好办事，没钱等着办”的情况屡见不鲜。
发改委能源局、价格司，光从这些部门的名字就可管窥分管工作的重要性，如事关国计民生商品的定价权，重大项目的“准生证”，凡此种种，称得上责重权大。
“由此衍生的'跑部钱进'现象，就是由于有人拿着审批权在搞寻租，做生意。从国家发改委原副主任、国家能源局原局长刘铁男一案可以发现，起诉书中的五个部分，大多离不开滥用审批权种下的祸根。”文章称。
据最高检反贪污贿赂总局局长徐进辉介绍，今年最高检共查办国家发改委受贿案11案11人，其中国家能源局５人、价格司５人、就业和收入分配司１人，价格司领导班子多数涉嫌职务犯罪，煤炭司副司长魏鹏远家中搜查发现现金折合人民币２亿余元人民币。
原国家食药监局局长郑筱萸，以受贿罪、玩忽职守罪两罪并罚，被执行死刑。擅自同意降低药品审批标准，滥发药品文号，在郑筱萸的犯罪事实中赫然在列。
文章指出，审批腐败是毒瘤，要铲除“审批腐败”的土壤，一手要靠继续推进行政审批制度改革，让权力得到分解和制约；另一手要靠法治，将权力控制在笼子里。
各级政府各部门，要按照四中全会设计的路线图和施工表，尽快贯彻落实，向公众亮出自己的权力清单，进一步下放审批权限，减少不必要的行政审批事项，对于易生腐败的审批领域真正做到阳光透明，让审批蠹虫无利可贪、无处藏身。
去年以来实施的行政审批制度改革，国务院先后取消和下放７批共６３２项行政审批等事项。这一向审批权力开刀的改革之举，重要目的之一就是简政放权，不断挤压权力寻租滥用的空间。
十八届四中全会对深入推进依法行政、加快建设法治政府作出明确部署。如推行政府权力清单制度，旨在消除权力寻租的空间；建立行政机关内部重大决策合法性审查机制，以及重大决策终身责任追究制度及责任倒查机制，则是要堵上滥用权力的后门。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申