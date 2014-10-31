中国房地产：10月百城住宅均价同比23个月首跌，环比跌幅收窄--中指院

路透北京10月31日 - 中国指数研究院周五提供的报告称，10月百城住宅均价同比23个月来首次下跌，环比则连续第六个下跌，但跌幅缩窄。整体来看，全国主要城市住宅价格仍处于下行区间，但本月跌幅缩小。

展望未来，资金支持仍将是影响四季度房地产市场走势的关键要素。随着各项政策的落地实施，房地产市场或回暖，但在高库存以及全年销售业绩压力等因素影响下，四季度房企仍将会以去库存为主，价格降幅或将逐步收窄。

以下为中指院提供的报告全文：

根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2014年10月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为10,629元/平方米，环比上月下跌0.4%，连续第6个月下跌，跌幅缩小0.52个百分点。从涨跌城市个数看，73个城市环比下跌，27个城市环比上涨。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量较上月增加6个，其中涨幅在1%以上的有5个，较上月减少4个；本月价格环比下跌的城市数量较上月减少6个，其中跌幅在1%以上的有37个，较上月减少5个。

同比来看，全国100个城市住宅均价与去年同月相比下跌0.52%，同比在经历连续22个月上涨后首次下跌。按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为7,001元/平方米，环比下跌1.13%。另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为18,932元/平方米，环比下跌0.31%，跌幅较上月缩小0.92个百分点，同比上涨2.15%，涨幅较上月缩小2.31个百分点。

2014年10月，全国100个城市住宅均价连续第6个月环比下跌，但跌幅收窄；十大城市中4个城市环比上涨，上涨城市数量较上月增加3个。

整体来看，全国主要城市住宅价格仍处于下行区间，但本月跌幅缩小。从政策环境看，9月30日央行出台的《中国银行业监督管理委员会关于进一步做好住房金融服务工作的通知》，对扭转市场预期将起到明显的积极作用。

从需求方面来看，限贷政策调整加强了对个人购买住房的金融支持力度，刺激各类需求尤其是改善需求积极入市，市场成交量有所回升。从供应情况看，为完成销售目标，房企继续加大推盘力度，住宅新增供应量上升。

展望未来，资金支持仍将是影响四季度房地产市场走势的关键要素。随着央行住房金融政策和地方财税政策的出台，房地产政策环境发生重大变化，特别是央行限贷政策调整或将进一步改变市场预期；但最终各商业银行执行最新住房金融政策情况将是影响市场量价的关键。