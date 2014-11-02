重温稿-中国房地产：10月百城住宅均价同比23个月首跌，环比跌幅收窄--中指院

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京10月31日 - 中国指数研究院周五提供的报告称，10月百城住宅均价同比23个月来首次下跌，环比则连续第六个下跌，但跌幅缩窄。整体来看，全国主要城市住宅价格仍处于下行区间，但本月跌幅缩小。
展望未来，资金支持仍将是影响四季度房地产市场走势的关键要素。随着各项政策的落地实施，房地产市场或回暖，但在高库存以及全年销售业绩压力等因素影响下，四季度房企仍将会以去库存为主，价格降幅或将逐步收窄。
以下为中指院提供的报告全文：
根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2014年10月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为10,629元/平方米，环比上月下跌0.4%，连续第6个月下跌，跌幅缩小0.52个百分点。从涨跌城市个数看，73个城市环比下跌，27个城市环比上涨。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量较上月增加6个，其中涨幅在1%以上的有5个，较上月减少4个；本月价格环比下跌的城市数量较上月减少6个，其中跌幅在1%以上的有37个，较上月减少5个。
同比来看，全国100个城市住宅均价与去年同月相比下跌0.52%，同比在经历连续22个月上涨后首次下跌。按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为7,001元/平方米，环比下跌1.13%。另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为18,932元/平方米，环比下跌0.31%，跌幅较上月缩小0.92个百分点，同比上涨2.15%，涨幅较上月缩小2.31个百分点。
2014年10月，全国100个城市住宅均价连续第6个月环比下跌，但跌幅收窄；十大城市中4个城市环比上涨，上涨城市数量较上月增加3个。
整体来看，全国主要城市住宅价格仍处于下行区间，但本月跌幅缩小。从政策环境看，9月30日央行出台的《中国银行业监督管理委员会关于进一步做好住房金融服务工作的通知》，对扭转市场预期将起到明显的积极作用。
从需求方面来看，限贷政策调整加强了对个人购买住房的金融支持力度，刺激各类需求尤其是改善需求积极入市，市场成交量有所回升。从供应情况看，为完成销售目标，房企继续加大推盘力度，住宅新增供应量上升。
展望未来，资金支持仍将是影响四季度房地产市场走势的关键要素。随着央行住房金融政策和地方财税政策的出台，房地产政策环境发生重大变化，特别是央行限贷政策调整或将进一步改变市场预期；但最终各商业银行执行最新住房金融政策情况将是影响市场量价的关键。
随着各项政策的落地实施，各类需求释放或将促进市场回暖，但在高库存以及全年销售业绩压力等因素影响下，四季度房企仍将会以去库存为主，价格降幅或将逐步收窄。（完） (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申