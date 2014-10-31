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亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 19:32 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货价差跌入贴水，为7月以来首见

路透新加坡10月31日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差在约四个月内首度跌至贴水，11月月初至月中的庞大供应加重市场压力。

路透数据显示，亚洲380-cst燃料油现货升水较新加坡报价每吨贴水0.13美元，上日为平价水准。

上一次出现贴水是在5月9日，每吨贴水1.60美元。

根据熟悉内情消息人士说，越南Petrolimex恢复采购11月燃料油，上月因库存充裕而中断采购。

Petrolimex向BP买进30,000吨180-cst燃料油，较新加坡现货报价每吨升水约1.50美元。

消息人士并称，该批船货将在11月10-17日从新加坡装运，将用于越南国内电厂使用。

新加坡现货交易有一笔成交。

Lukoil出售20,000吨380-cst燃料油给新加坡贸易商兴隆，11月15-19日交付，价格为每吨475美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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