东南亚股市：收盘上扬，因日本扩大宽松措施及资金流入

路透曼谷10月31日 - 东南亚股市周五上扬，日本央行进一步宽松货币，提振市场人气。新加坡股市受银行股推助而触及一个月高位，大型股尾盘浮现买气则提振泰国PTT 股价。

新加坡海峡时报指数 涨1.2%至3,276.74点，为9月30日以来最高位。新加坡大华银行 及华侨银行 则在发布亮丽财报后领涨。

泰国SET指数 收高1.2%至1,584.16点，逼近一个月高位。PTT 跳涨3.95%，为近八周来单日最大涨幅。

东南亚股市月线多数以平盘作收，本月稍早曾因全球经济稳健度的疑虑而受挫。

汤森路透及证交所数据显示，外资周五买超印尼 、马来西亚 及菲律宾 股市，金额分别为3,257亿卢比(696万美元)，1.8亿马币(5,472万美元)及6.957亿披索(1,549万美元)

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 429.64 4.08 +0.96 +10.63 388.37

新加坡 3274.25 39.94 +1.23 +3.37 3167.43

马来西亚 1855.15 12.37 +0.67 -0.63 1866.96

泰国 1584.16 18.81 +1.20 +21.98 1298.71

印尼 5089.55 30.70 +0.61 +19.08 4274.18

菲律宾 7215.73 44.74 +0.62 +22.51 5889.83

越南 600.84 11.70 +1.99 +19.07 504.63

(完)

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