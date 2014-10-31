马来西亚期市：棕榈油期货攀抵三个半月高位，创近一年单周最大涨幅

香港热股：中国华融早盘反弹逾5%，券商指丰盛事件此前反应过度
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
路透吉隆坡10月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五为连四日上扬，盘旋在逾三个月高位，且创下近一年来单周最大涨幅；市场预期产出减弱且库存减少，均有助于推升棕榈油价格。
但市场人士表示，在获利了结卖压可能浮现下，油价可能会进行修正。
“行情接连几天上涨后，未平仓合约大减，油价可能会遭逢获利了结，并下看2,200-2,230马币(林吉特)，”马来西亚大宗商品公司Pelindung Bestari主管Lingam Supramaniam表示。
指标1月棕榈油合约 收盘上涨1.1%至每吨2,307马币，区间在2,274-2,311马币。
成交量为47,432口，远高于35,000口的均量。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。