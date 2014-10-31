马来西亚期市：棕榈油期货攀抵三个半月高位，创近一年单周最大涨幅

路透吉隆坡10月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五为连四日上扬，盘旋在逾三个月高位，且创下近一年来单周最大涨幅；市场预期产出减弱且库存减少，均有助于推升棕榈油价格。

但市场人士表示，在获利了结卖压可能浮现下，油价可能会进行修正。

“行情接连几天上涨后，未平仓合约大减，油价可能会遭逢获利了结，并下看2,200-2,230马币(林吉特)，”马来西亚大宗商品公司Pelindung Bestari主管Lingam Supramaniam表示。

指标1月棕榈油合约 收盘上涨1.1%至每吨2,307马币，区间在2,274-2,311马币。

成交量为47,432口，远高于35,000口的均量。(完)

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