国际油市：亚洲柴油裂解价差上扬至五个月高点，低油价刺激买气

路透新加坡10月31日 - 亚洲柴油裂解价差升至五个月高点，行业消息人士称，油价下跌激发中国及印尼等地的买兴。

行业人士称，中国企业悄悄从北亚买进柴油船货。

行业人士指出，中国中化买进至少3.5万吨10月至11月交运的柴油，且可能扩大进口。