国际油市：亚洲柴油裂解价差上扬至五个月高点，低油价刺激买气

香港热股：中国华融早盘反弹逾5%，券商指丰盛事件此前反应过度
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
路透新加坡10月31日 - 亚洲柴油裂解价差升至五个月高点，行业消息人士称，油价下跌激发中国及印尼等地的买兴。
路透数据显示，11月柴油裂解价差上涨0.35美元，每桶较迪拜原油升水15.85美元，此为5月27日触及15.69美元以来最高。
行业人士称，中国企业悄悄从北亚买进柴油船货。
行业人士指出，中国中化买进至少3.5万吨10月至11月交运的柴油，且可能扩大进口。
他们表示，中国海洋石油及中国石油天然气已买进10.5万吨柴油，且可能加码买进，不过尚无法确定加码数量。
新加坡现货市场有一笔柴油交易，未有航煤交易。
道达尔出售25万桶含硫500ppm柴油给Winson Oil，11月15-19日装运，每桶较新加坡11月14-20日均价贴水0.4美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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