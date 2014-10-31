版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 20:21 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差上扬至五个月高点，低油价刺激买气

路透新加坡10月31日 - 亚洲柴油裂解价差升至五个月高点，行业消息人士称，油价下跌激发中国及印尼等地的买兴。

路透数据显示，11月柴油裂解价差上涨0.35美元，每桶较迪拜原油升水15.85美元，此为5月27日触及15.69美元以来最高。

行业人士称，中国企业悄悄从北亚买进柴油船货。

行业人士指出，中国中化买进至少3.5万吨10月至11月交运的柴油，且可能扩大进口。

他们表示，中国海洋石油及中国石油天然气已买进10.5万吨柴油，且可能加码买进，不过尚无法确定加码数量。

新加坡现货市场有一笔柴油交易，未有航煤交易。

道达尔出售25万桶含硫500ppm柴油给Winson Oil，11月15-19日装运，每桶较新加坡11月14-20日均价贴水0.4美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐