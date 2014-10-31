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市场报道 | 2014年 10月 31日 星期五 20:25 BJT

欧洲个股：瑞银在银行压力测试前，持有西雅那银行股权升至3.42%

路透米兰10月31日 - 意大利市场监管机构文件显示，在欧洲央行的银行质量检查结果公布之前，瑞银集团 于10月23日将其在意大利西雅那银行(Banca MPS)的持股增加至3.42%。

周五公布的文件显示，截至9月4日为止，瑞银在意大利西雅那银行持股比例为2.87%。

该项压力测试的结果显示，在130家接受测试的欧洲银行中，西雅那银行名列资本缺口最大的银行之一。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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