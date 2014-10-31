欧洲个股：瑞银在银行压力测试前，持有西雅那银行股权升至3.42%

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透米兰10月31日 - 意大利市场监管机构文件显示，在欧洲央行的银行质量检查结果公布之前，瑞银集团 于10月23日将其在意大利西雅那银行(Banca MPS)的持股增加至3.42%。
周五公布的文件显示，截至9月4日为止，瑞银在意大利西雅那银行持股比例为2.87%。
该项压力测试的结果显示，在130家接受测试的欧洲银行中，西雅那银行名列资本缺口最大的银行之一。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。