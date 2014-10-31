国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，创七个交易日新高

香港热股：中国华融早盘反弹逾5%，券商指丰盛事件此前反应过度
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
路透新加坡10月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五回升6.4%，来到七个交易日高点每吨72美元，因中国需求异常强劲。
交易商表示，联合石化已买进超过30万吨的11月及12月交运至中国石脑油，且还将扩大买进。
此举令市场感到意外，虽然平均下来一个月买进15万吨，比起韩国每月进口超过140万吨实在微不足道，但数量仍是相当可观。
中国国营企业通常不会进口如此规模庞大的石脑油，因受限于炼制产能，在此同时民间芳香烃业者则需要进口。
“联合石化买进数量庞大，”一名交易商称，但他称中国贸易商进口数量陡增，恐怕也无法在短期内吸收市场充裕的供应，而成本加运费(C&F)价格仍处于贴水水准。
另一名交易商称，“石脑油供给充裕，市场无法完全消化。”
新加坡现货市场未有交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。