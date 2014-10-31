国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，创七个交易日新高

路透新加坡10月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五回升6.4%，来到七个交易日高点每吨72美元，因中国需求异常强劲。

交易商表示，联合石化已买进超过30万吨的11月及12月交运至中国石脑油，且还将扩大买进。

此举令市场感到意外，虽然平均下来一个月买进15万吨，比起韩国每月进口超过140万吨实在微不足道，但数量仍是相当可观。

中国国营企业通常不会进口如此规模庞大的石脑油，因受限于炼制产能，在此同时民间芳香烃业者则需要进口。

“联合石化买进数量庞大，”一名交易商称，但他称中国贸易商进口数量陡增，恐怕也无法在短期内吸收市场充裕的供应，而成本加运费(C&F)价格仍处于贴水水准。

另一名交易商称，“石脑油供给充裕，市场无法完全消化。”

新加坡现货市场未有交易。(完)

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