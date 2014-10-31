美国各类经济指标总览--2014/10/31

美国劳工部周五公布，美国最广义的劳动成本指标--企业雇佣成本指数于第三季上升0.7%；路透调查预估为上扬0. 5%。第三季劳工成本涨幅超过预期，因薪资创下2008年以来最大涨幅，显示期待已久的薪资成长已经出现。 美国商务部公布，9月个人支出较前月减少0.2%(预估为增加0.1%)，个人所得较前月增加0.2%(预估为增加0.3%)。9 月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.1%，较上年同期上升1.4%。9月核心PCE物价指数较前月上升0.1%(预估为上 升0.1%)，核心PCE物价指数较上年同期上升1.5%。 此外，9月美国中西部企业活动升温速度较预期为快。供应管理协会(ISM)10月芝加哥采购经理人指数(PMI)跳升至6 6.2，远高于分析师预估的60.0；9月数字为60.5。 10月美国消费者信心创逾七年来最高，因对经济的乐观情绪增长，且更加看好个人财务前景。汤森路透/密西根大 学美国10月消费者信心指数终值为86.9，创2007年7月以来新高，9月终值为84.6。 当前值 前次值 失业率(%) 5.9 (9月) 6.1 (8月) 非农业就业岗位(万) 增加24.8 (9月) 增加18 (8月修正值) 平均时薪(%) 持平 (9月) +0.3 (8月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (9月) -0.2 (8月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (9月) 持平 (8月) 实质所得(%) +0.2 (9月) +0.5 (8月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.1 (9月) 持平 (8月) 不包括食品和能源PPI(%) 持平 (9月) +0.1 (8月) 国内生产总值(GDP)(%) +3.5 (第三季初值) +4.6 (第二季) GDP平减指数(%) +1.3 (第三季初值) +2.1 (第二季) 零售销售(%) -0.3 (9月) +0.6 (8月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差401.1 (8月) 逆差403.2 (7月修正值) 雇佣成本(%) +0.7 (第三季) +0.7 (第二季) 工业生产(%) +1.0 (9月) -0.2 (8月修正值) 产能利用率(%) 79.3 (9月) 78.7 (8月修正值) 初请失业金人数(万人) 28.7 (10月25日当周) 28.4 (10月18日当周) 联邦预算(亿美元) 盈余1,060 (9月) 赤字1,290 (8月) 领先指标(%) +0.8 (9月) 持平 (8月修正值) 个人所得(%) +0.2 (9月) +0.3 (8月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (9月) -0.1 (8月) 消费者信贷(亿美元) 增加135.2 (8月) 增加216.1 (7月修正值) 企业库存(%) +0.2 (8月) +0.4 (7月) 建筑支出(%) -0.8 (8月) +1.2 (7月修正值) 消费者信心 94.5 (10月) 89.0 (9月修正值) 房屋开工(万户) 101.7 (9月) 95.7 (8月修正值) 建筑许可(万户) 103.1 (9月修正值) 100.3 (8月修正值) 成屋销售(万户) 517 (9月) 505 (8月修正值) 新屋销售(万户) 46.7 (9月) 46.6 (8月修正值) 工厂订单(%) -10.1 (8月) +10.5 (7月) 耐久财(耐用品)订单(%) -1.3 (9月) -18.3 (8月修正值) 供应管理协会非制造业指数 58.6 (9月) 59.6 (8月) 供应管理协会制造业指数 56.6 (9月) 59.0 (8月) 趸售(批发)库存(%) +0.7 (8月) +0.3 (7月修正值) 进口物价(%) -0.5% (9月) -0.9% (8月) 出口物价(%) -0.2% (9月) -0.5% (8月) 单位劳工成本(%) +0.6 (第二季初值) +11.8 (第一季修正值) 非农业生产率(%) +2.5 (第二季初值) -4.5 (第一季修正值) 经常账(亿美元) 赤字985.1 (第二季) 赤字1,021.1 (第一季修正值)