欧元债市：二线欧元区公债收益率下跌，之前日本央行意外扩大刺激计划

路透伦敦10月31日 - 欧元区二线国家公债收益率周五下跌，因日本央行意外决定扩大货币刺激措施，促使投资者买入高风险资产。

日本央行周五进一步扩大其大规模货币放松政策，令全球金融市场大感意外。日本央行称，因经济成长和通胀率并未如预期上行，决定将年度日本公债购买规模扩大30万亿(兆)日圆，从而使持有规模以每年80万亿日圆(7,234亿美元)的速度增长。央行还决定，将上市交易基金(ETF)和日本房地产投资信托(JREIT)的年度购买规模扩大两倍，并购买存续期更长的债券。

“日本的举动让投资者感到一些安慰，知道还有央行在出台新的应对举措。尽管美联储已结束第三轮量化宽松措施，但另一家央行推出的政策相当积极，”DZ Bank策略师Christian Lenk称。

欧洲央行也在考虑推出更多经济刺激措施，以防止欧元区滑入通缩。

欧盟统计局周五公布，欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期上升0.4%，和市场预估一致，但仍低远低于央行的目标水平。

欧洲央行在下周四将举行政策会议。

“对欧洲央行将支持市场的预期一直很强劲，甚至变得更强烈，”贝莱德欧元区固定收益部主管Michael Krautzberger说。

“在11月会议上，我预计欧洲央行在扩大资产负债表的目标会较明确一些，且可能取消定向长期再融资操作(TLTRO)的利率为指标再融资利率加码10个基点。”

10年期意大利 和西班牙公债收益率 分别下跌9个基点，报2.38%和下滑6个基点，报2.11%。德债数益率持平在0.85%。

意大利和西班牙公债收益率差收窄至27个基点，本周初时为逾40个基点的多年高位。

在10月，意大利公债收益率上升，为今年首个收益率上升的月份，而西班牙公债收益率延续其持续的跌势。(完)

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