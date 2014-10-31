金属期市：期铜因美元走强而下滑，但本月小升

* 美国消费者信心升至七年高位

* 美元指数升至2010年6月来最高

* 日本央行扩大刺激计划后，股市上扬

路透伦敦10月31日 - 期铜周五下跌，因美国经济数据提振美元上涨，盖过日本央行意外扩大经济刺激计划带来的正面影响。

美国10月消费者信心增强至逾七年来最高水平，第三季薪资成长0.8%，创2008年以来最大升幅，但9月消费者支出下滑。

“是因为美元走强，和月末市场活动，”一伦敦交易商说是投资者在月底调整投资组合的活动。

美元指数 触及2010年6月来最高水平，令以美元计价的商品受压。

美元上涨，盖过日本央行意外扩大其经济刺激计划带来的正面影响，日本央行的行动稍早提振期铜上涨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌0.6%，报每吨6,695美元，稍早触及6,795美元日内高位。

尽管周五下跌，但期铜在10月录得0.4%的升幅，为7月来首个上升的月度。

日本央行周五进一步扩大其大规模货币放松政策，令全球金融市场大感意外。该央行采取这一行动是因为，继4月上调消费税之后，经济成长和通胀率并未如预期上行。

日本央行的行动令全球股市上涨，日圆兑美元跌至七年低位。

一名美国自由港麦克默伦铜金矿公司 旗下印尼铜矿的工人工会高层称，工会和公司管理层达成协议，工会将取消为期一个月的罢工计划。这消息缓解部份供应忧虑。

其他金属缩减升幅，但仍然收高，期铝 收升0.7%，报每吨2,039美元，在10月录得约4%的升幅。

现货铝较三个月期铝CMAL0-3升水最多24美元，为22个月来最高。

LME期镍 触及两周高位16,175美元，后缩减升幅，收报15,780美元，上升0.03%或5美元。

期锌 收升0.3%，报2,307美元。期铅 收高0.2%，报2,010美元。期锡 下跌2%，收报19,700美元。(完)

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