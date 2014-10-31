金属期市：期铜因美元走强而下滑，但本月小升

香港热股：中国华融早盘反弹逾5%，券商指丰盛事件此前反应过度
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
* 美国消费者信心升至七年高位
* 美元指数升至2010年6月来最高
* 日本央行扩大刺激计划后，股市上扬
路透伦敦10月31日 - 期铜周五下跌，因美国经济数据提振美元上涨，盖过日本央行意外扩大经济刺激计划带来的正面影响。
美国10月消费者信心增强至逾七年来最高水平，第三季薪资成长0.8%，创2008年以来最大升幅，但9月消费者支出下滑。
“是因为美元走强，和月末市场活动，”一伦敦交易商说是投资者在月底调整投资组合的活动。
美元指数 触及2010年6月来最高水平，令以美元计价的商品受压。
美元上涨，盖过日本央行意外扩大其经济刺激计划带来的正面影响，日本央行的行动稍早提振期铜上涨。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌0.6%，报每吨6,695美元，稍早触及6,795美元日内高位。
尽管周五下跌，但期铜在10月录得0.4%的升幅，为7月来首个上升的月度。
日本央行周五进一步扩大其大规模货币放松政策，令全球金融市场大感意外。该央行采取这一行动是因为，继4月上调消费税之后，经济成长和通胀率并未如预期上行。
日本央行的行动令全球股市上涨，日圆兑美元跌至七年低位。
一名美国自由港麦克默伦铜金矿公司 旗下印尼铜矿的工人工会高层称，工会和公司管理层达成协议，工会将取消为期一个月的罢工计划。这消息缓解部份供应忧虑。
其他金属缩减升幅，但仍然收高，期铝 收升0.7%，报每吨2,039美元，在10月录得约4%的升幅。
现货铝较三个月期铝CMAL0-3升水最多24美元，为22个月来最高。
LME期镍 触及两周高位16,175美元，后缩减升幅，收报15,780美元，上升0.03%或5美元。
期锌 收升0.3%，报2,307美元。期铅 收高0.2%，报2,010美元。期锡 下跌2%，收报19,700美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。