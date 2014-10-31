芝加哥期市：CBOT玉米期货由跌转升且本月上涨，因大豆攀升

路透芝加哥10月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五扭转稍早跌势，且在尾盘触及新高，交易商说，大豆和豆粕价格大幅攀升，支撑玉米市场。

玉米期货上涨，摆脱美元上升至数年高位带来的压力，美元走强原本已蚕食美国玉米在全球市场的竞争优势。美元兑日圆上涨，令日本买家买入美国玉米的成本上升。日本是最大的美国玉米买家。

在10月，CBOT-12月玉米 录得17.3%的月度升幅，是2012年7月来最好的月度表现。本周，玉米上升6.6%，为2013年5月来最大周度升幅。

芝加哥商业交易所集团(CME Group)提供的数据显示，在周四美国玉米价格上升至三个月高位时，未平仓合约增加至127.9万口，表明投资者建立新的多头头寸。 12月玉米合约 上涨2-3/4美分，报3.76-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为313,018口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)