国际油市：油价连续第四个月下跌，为2008年来最长跌势

* 10月布兰特原油下跌9%，美国原油跌12%

* 日本央行扩大经济刺激计划，推高美元

* 没有OPEC减产的迹象

路透纽约10月31日 - 周五原油价格下滑，因日本央行再次扩大货币刺激计划，推高美元，且打压原本已受供应充足拖累的原油市场。油价跌势延续至第四个月。

美国原油短暂跌至每桶80美元以下，在日内稍后缩减跌幅，因卖空的卖家为本月结帐和获利了结。

油市受压，因即使油价延续多个月来的跌势，跌至四年低位，但月度调查显示，石油输出国组织(OPEC)在本月几乎没有为抑制产量作出努力。

路透调查周五显示，10月OPEC石油日产量仅减少12万桶，因安哥拉和尼日利亚减产，而OPEC石油日产量较3,000万桶上限的目标仍然高出约72万桶。

美国和布兰特原油下跌约1美元，令两份合约本月势将录得2012年5月来最大的月度跌幅。

上次两份指标原油合约连跌四个月以上的跌势是在2008年7月开始的。当时布兰特原油连续跌了六个月，跌势持续至2008年12月，而美国原油要等到2009年1月才反弹。

12月布兰特原油 下跌0.38美元，收报每桶85.86美元，10月录得9%的月度跌幅。美国原油 下滑0.58美元，收报每桶80.54美元，本月下滑11.6%。

日本央行周五进一步扩大其大规模货币放松政策，令全球金融市场大感意外。该央行采取这一行动是因为，继4月上调消费税之后，经济成长和通胀率并未如预期上行。

消息令日圆受压，导致美元上涨，美元兑日圆升至约七年峰值112.22日圆。(完)

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