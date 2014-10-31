美国股市: 道琼工业指数收涨1.13%，Nasdaq指数上升1.41%

路透纽约10月31日 - 美国股市道指和标普500指数周五收在纪录高位，三大指数连续第二周大幅上升，之前日本央行意外扩大其经济刺激计划规模。

道琼工业指数 收涨195.10点，或1.13%，至17,390.52点；标准普尔500指数 收升23.40点，或1.17%，至2,018.05点；Nasdaq指数 上涨64.603点，或1.41%，至4,630.741点，此为2000年3月来最高。

本周，道指上涨3.4%，为2013年1月来最大周度升幅，标普500指数上升2.7%，Nasdaq指数扬升3.3%。

本月，道指上扬2%，标普500指数攀升2.3%，Nasdaq指数跳升3.0%。(完)