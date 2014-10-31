美国股市: 道指和标普500指数收在纪录高位，日本央行的意外行动助燃涨势

台湾债市：指标五年券殖利率早盘随美债走高，预期美联储6月仍将升息
路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。
* 艾克森美孚和雪佛龙公布业绩后，股价升幅居前
* GoPro公布财测后攀升
* 道指上涨1.1%，标普500指数上升1.2%，Nasdaq指数扬升1.4%
路透纽约10月31日 - 美国股市道指和标普500指数周五收在纪录高位，三大指数连续第二周大幅上升，之前日本央行意外扩大经济刺激计划规模。
三大股指在10月上涨，从近期抛售中强劲反弹，这轮跌势几乎拖累标普500指数滑入修正区域。标普500指数从10月15日触及的低位回升了8.4%，年内迄今涨幅达9.2%。
Nasdaq指数周五收在2000年3月来最高，道指本周上涨3.5%，录得2013年1月来最大周度升幅。标普500指数创2011年12月来最大两周升幅。
股市全面上涨，126只标普500指数成份股触及52周新高，229只Nasdaq综合指数成份股触及新高。艾克森美孚 劲涨2.4%，报96.71美元，雪佛龙 扬升2.35%，报119.95美元，对提振道指和标普500指数贡献很大，之前两家公司公布了业绩。
“在突破移动均线后出现技术性买盘，推升市场至新高，而日本央行意大外扩大经济刺激规模的消息也为股市上升助力，”North Star Investment Management Corp.首席投资长Eric Kuby说。
日本央行周五称，将年度日本公债购买规模扩大30万亿(兆)日圆，从而使持有规模以每年80万亿日圆(7,234亿美元)的速度增长。日本央行还决定，将上市交易基金(ETF)和日本房地产投资信托(JREIT)的年度购买规模扩大两倍，并购买存续期更长的债券。
之前一天美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布结束实施多年的经济刺激计划。
这可能扶助股市前景，特别是如果美国经济持续改善，企业业绩继续提供支撑。
本业绩期开锣至今，大部份已公布业绩的标普500成份股企业的获利好于预期。汤森路透数据显示，迄今有70%的标普500成份股企业公布了业绩，其中，75.8%的获利超过市场预期，远高于63%的过去20年均值。
道琼工业指数 收涨195.10点，或1.13%，至17,390.52点，创纪录最高收位。道指盘中也触及17,395.54点的纪录高位。
标准普尔500指数 收升23.40点，或1.17%，至2,018.05点，创纪录最高收位。Nasdaq指数 上涨64.603点，或1.41%，至4,630.741点。
本周，标普500指数上升2.7%，Nasdaq指数扬升3.3%。本月，道指上扬2%，标普500指数攀升2.3%，Nasdaq指数跳升3%。
Expedia 劲升5.3%，报84.97美元，之前公布业绩。GoPro 股价暴涨13%，报77.10美元，之前该公司公布好于预期的假日季销售预估。Expedia和GoPro是今日百分比升幅的最大个股之一。
在Nasdaq市场，跌幅最大的是星巴克 ，该股下挫2.3%，报75.56美元，上日星巴克公布业绩。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约81亿股，10月迄今日成交均值为78亿股。
纽约证交所，上涨股与下跌股分别为2,363股和717股，比率为3.30:1； Nasdaq市场，上涨股与下跌股分别为1,921股和816股，比率为2.35:1。(完)
路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。
路透上海5月4日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(8日)招标增发三期固息债 。包括追加发行在内，总计规模不超过165亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债分别为该行第七期 、第四期 和第六期<CN1 70406=CFXS>增发债，票面利率为3.98%、3.83%和4.45%。首场招标结束后，三年期可追加不 超过20亿元，七年期可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第7/4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过20亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间
0200GMT * 美元/马币(林吉特)开盘报4.3200-4.3220 * 该货币对升至4.3300，但之后遭遇当地卖盘打压 * 4.3200上方良好买盘仍提供支撑，现报4.3245-65 * 中国财新服务业采购经理人指数(PMI)表现疲弱，股市卖盘带来支撑，马来西亚股市KLCI指数跌0.63% * 无本金交割远期外汇(NDF)现报4.3250-4.3300(完) (编译 许娜；审校 龚芳)