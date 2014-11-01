更新版-中国数据：10月官方制造业PMI降至五个月低点，稳增长措施须加快落实

(重发以调整折行)

* 10月官方制造业PMI降至50.8，仍在合理区间

* 新订单和生产指数下降，企业资金紧张程度加剧

* 经济下行压力仍存，需要加快落实稳增长措施

路透北京11月1日 - 受订单下降及生产活动减缓影响，中国宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI) 降至五个月低点，仍位于荣枯分界线上，表明制造业总体平稳但存在一定下行压力，需要加快落实稳增长措施。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六联合公布10月官方PMI为50.8%，较9月回落0.3个百分点。路透调查中值为51.2。 （ 图表：link.reuters.com/bav33w ）

“10月份PMI指数出现小幅回落，显示当前经济增长仍有一定下行压力。”物流与采购联合会特约分析师张立群在解读数据时称。

他指出，今年三季度出台了一系列稳增长措施，其效果在市场方面已经开始显现，虽然尚未表现在PMI指数变动中，但支持经济增长趋稳的作用预计会日益明显。据此判断，未来PMI指数不会趋势性回落，经济增长也不会趋势性下行。

分企业规模看，大型企业PMI为51.9%，比上月微落0.1个百分点，仍位于临界点以上，是制造业PMI保持扩张状态的主要因素；中型企业PMI为49.1%，比上月下降0.9个百分点，跌至临界点下方；小型企业PMI为48.5%，比上月下降0.1个百分点，继续处于收缩区间。

“中小企业PMI走势仍比较弱，这说明制造业经济稳中有升的基础仍需巩固。下一阶段要进一步加强和完善定向调控，注重精准发力，抓好政策落实。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河称。

从12个分项指数来看，同上月相比，产成品库存和从业人员指数上升；供应商配送时间指数持平；生产、新订单、新出口订单、积压订单、原材料库存和经营活动预期等指数有所下降。其中，购进价格指数下降幅度最大，降幅为2.3个百分点。

**资金紧张矛盾加剧**

物流与采购联合会新闻稿称，进入四季度以来，企业反映资金紧张的矛盾明显加剧。在调查的企业中，反映资金紧张的企业数量占总数的48.8%，为今年以来的最高值，较上月上升2.1个百分点，升幅明显扩大。

为了控制资金风险，一些中小企业主动放弃利润薄、回款慢的订单，在一定程度上导致新订单指数回落。现金流不畅，对目前企业采购、生产等经营活动均产生了一定影响，要落实相关政策措施缓解企业资金紧张矛盾。

“指数回落，在一定程度上受国庆节放假影响，往年同期也多有下降。临近年底，企业迫于资金压力，对生产经营活动做策略性调整，也对短期企业接单排产生了一定影响。”中国物流信息中心的陈中涛分析数据称。

他认为，10月份指数回落，有即期因素影响，同时也是企业经营模式转变、产品结构调整的结果。主要指标仍处在合理区间，综合来看，当前经济运行基本正常，质量持续改善。

10月PMI分项数据中，生产指数为53.1%，比上月回落0.5个百分点；新订单指数为51.6%，比上月回落0.6个百分点；从出口来看，新出口订单指数为49.9%，比上月下降0.3个百分点。从业人员指数为48.4%，比上月上升0.2个百分点。

陈中涛指出，由于目前企业资金压力较大，劳动力、环保成本加重，多数产品供求矛盾突出，预计四季度企业生产形势可能稳中趋缓。而近期召开的国务院常务会议，部署推进消费扩大和升级，促进经济提质增效，将对扩大国内消费需求产生推动作用。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。 通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI):

---------------------2014年------------------------ ------2013年-----

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 PMI(%) 50.8 51.1 51.1 51.7 51 50.8 50.4 50.3 50.2 50.5 51.0 51.4 51.4

汇丰中国10月制造业PMI终值定于下周一（11月3日）北京本地时间9:45公布。此前出炉的汇丰中国10月制造业PMI初值小幅升至三个月高点50.4，为连续第五个月位于荣枯分水岭上方。但内外需显露放缓迹象，且投入和产出价格进一步回落，均表明经济下行压力犹存。

以下为中国10月官方制造业PMI分项数据详情：