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亚洲 | 2014年 11月 2日 星期日 09:33 BJT

表格：韩国10月出口同比增长2.5%，进口意外下降3.0%

路透首尔11月1日 - 韩国产业通商资源部周六公布10月进出口与贸易收支初值如下(经四舍五入):

10月 *9月

贸易收支(10亿美元) 7.5 3.4

出口(10亿美元) 51.8 47.7

(较上年同期变动百分比) 2.5 6.9

进口(10亿美元) 44.3 44.3

(较上年同期变动百分比) -3.0 8.0

* 为2014年10月15日公布的修正值

附注:

- 路透调查结果为，分析师预测10月出口较上年同期成长1.9%，进口预估为成长0.6%。

- 汤森路透计算显示，10月平均每工作日出口值为22.5亿美元，9月修正为22.7亿美元。

- 中国是韩国最大的出口市场，占韩国出口的约四分之一；其次是美国和欧盟。

- 以产品类别分，最大宗的出口产品为电子产品，占比超五分之一；其次是化工产品和工业机械。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
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