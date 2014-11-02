《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月31日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 40.97 +0.82 +2.04 1270702
搜狐 48.59 +2.79 +6.09 1047879
网易 94.72 +0.71 +0.76 393740
百度 238.77 +1.76 +0.74 6261207
台湾
台湾积体电路 22.02 +0.91 +4.31 4888632
联电 2.19 +0.05 +2.34 275174
日月光 6.17 +0.20 +3.35 222842
硅品精密 7.13 +0.35 +5.16 929253
和信超媒体 1.05 +0.02 +1.94 306690
友达 4.79 +0.16 +3.46 254753
中华电信 30.34 -0.11 -0.36 27404
台湾国际航电 55.48 +1.34 +2.48 1525202
香港
中国移动 62.09 +1.19 +1.95 254844
中国联通 14.98 +0.21 +1.42 75954
中国电信 63.58 +1.00 +1.60 8906
中芯国际 5.14 +0.06 +1.18 32475
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 20
(完)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申