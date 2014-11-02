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亚洲 | 2014年 11月 2日 星期日 09:35 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月31日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 40.97 +0.82 +2.04 1270702

搜狐 48.59 +2.79 +6.09 1047879

网易 94.72 +0.71 +0.76 393740

百度 238.77 +1.76 +0.74 6261207

台湾

台湾积体电路 22.02 +0.91 +4.31 4888632

联电 2.19 +0.05 +2.34 275174

日月光 6.17 +0.20 +3.35 222842

硅品精密 7.13 +0.35 +5.16 929253

和信超媒体 1.05 +0.02 +1.94 306690

友达 4.79 +0.16 +3.46 254753

中华电信 30.34 -0.11 -0.36 27404

台湾国际航电 55.48 +1.34 +2.48 1525202

香港

中国移动 62.09 +1.19 +1.95 254844

中国联通 14.98 +0.21 +1.42 75954

中国电信 63.58 +1.00 +1.60 8906

中芯国际 5.14 +0.06 +1.18 32475

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 20

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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