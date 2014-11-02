更新版 1-美国经济：明尼亚波利斯联储总裁解释投反对票理由，指因通胀前景堪忧

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路透10月31日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周五表示，美联储没有采取行动因应令人担忧的通胀下跌趋势，有可能损害自身公信力。本周美联储决定结束购债举措，柯薛拉柯塔是唯一一位反对此决定的决策成员。

柯薛拉柯塔发表一份声明解释其持不同观点的原因，他称不仅没有迹象显示通胀率正升向美联储2%的目标，而且通胀前景比去年12月时的情况“更糟糕”。

“没有采取行动应对偏弱的通胀前景，有可能进一步降低我们实现2%通胀率目标的可信度，”柯薛拉柯塔称。“正如日本发生过的情况，以及欧洲可能正在出现的情况，不能对央行实现通胀率目标的可信度想当然。”

日本央行周五稍早加大购债刺激力度，令市场大感意外，日本央行总裁黑田东彦表示，此举说明央行对抗通缩的“坚定决心”。欧洲央行在欧元区经济成长减缓之际，也苦于应对通胀前景低迷的局面。

柯薛拉柯塔称，他本人认为美联储本可以继续以每月150亿美元的速度购债，或承诺维持利率在近零水准，直至通胀前景上升。

“这些举措会对商品和服务需求以及物价产生上行压力，”柯薛拉柯塔说。“重要的是，这些举措会让外界觉得，美联储决策委员会决心尽其所能尽快推动通胀率回到2%水准。”

另外，旧金山联储总裁威廉姆斯在南非讲话时暗示，他也非常关注以更有效的方式，使通胀率升向美联储的2%目标，同时还讨论了柯薛拉柯塔及鹰派人士芝加哥联储总裁埃文斯曾在不同场合大加推崇的两个有争议的方案。不过威廉姆斯谨慎地表示，他并不一定提倡这两种办法。(完)