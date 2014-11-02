英国金融：英国央行提高银行杠杆比率，但不如预期严厉

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 英国央行针对国内银行业者宣布可行的“杠杆比率”
* 此举旨在降低银行业需要公众救助的风险
* 大型银行杠杆比率料接近4%，可以升至5%
* 具体数字还要看银行规模和经济状况
* 巴克莱股价跳涨8%，其它银行股亦上扬
路透伦敦10月31日 - 英国央行周五对国内银行业者表示，他们需要提高资本以防坏账带来的风险，但新举措并不像许多人之前预期的那么严厉。
受此消息影响，巴克莱股价 一度跳涨逾8%，创四个月新高。其他银行股亦上扬。分析师称，新规给巴克莱带来的风险最大。
新的杠杆比率是2007-09年金融危机后推出的全球改革的一部分，目的在于降低银行业需要公众救助的机率。杠杆比率是银行必须持有的最低资本规模相对于贷款的比率。
英国央行称，2019年起该比率可能从现在的3%最高升至4.95%。
这意味着银行业者每放贷20英镑就要持有1英镑资本，目前的杠杆规定要求每放贷33英镑需要持有1英镑资本。
“英国央行金融政策委员会相信，针对这一问题架构提出的设计和调整计划，将会形成审慎且有效的杠杆比例要求，”央行总裁卡尼在给财政大臣欧思邦的信件中表示。
该比率要求将基于三个方面：最低水准为3%，“具有系统重要性”的银行需要有追加缓冲，当经济形势强劲时将实施额外的“反周期缓冲资本”要求。
尽管这会使杠杆比率升至4.95%，但对多数银行的要求可能更接近4%的水准，对基本用于发放房贷的建房合作社(building societies)的要求则可能更低。
银行业消息人士原本预期该比率会升至4-5%之间，分析师认为这样的标准银行花上几年时间就可以达到--因为银行业将实行改革计划。
“现在的情况有点复杂，但我认为银行业者将感到惊喜，”Cleary Gottlieb Steen & Hamilton的律师Allison Breault表示。
**银行无需作巨大改变**
“外界原本预期该比率会在4%或更高，所以我认为多数银行都不需要因为这些新要求而作出巨大改变，”Breault表示。
根据英国央行的规定，四家被认为具有系统重要性的银行到2016年前需要增加资本。
根据金融稳定委员会的评估，汇丰控股 的杠杆比率需要达到3.9%，巴克莱、苏格兰皇家银行以及渣打银行 分别需要达到3.7%、3.5%和3.4%。
英国央行每个季度将评估经济体质，以研判是否需要实行反周期缓冲资本要求，该要求可能让杠杆比率增加0.9个百分点。银行有两年的时间来满足要求调整。
英国央行的这项提议还需获得英国财政部的审议，后者将与相关银行进行磋商。
分析师表示，英国所有上市银行除了巴克莱外均符合要求，巴克莱应该能够在六个月内满足。
截至9月底，巴克莱的杠杆比率为3.5%，该银行称，对能够满足新出台规定“极有信心”。(完)
(编译 李爽 审校 郑茵)
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