《独家新闻》美国当局调查渣打，怀疑其迪拜业务违反制裁规定--消息

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透纽约10月31日 - 知情消息人士透露，美国当局正在调查渣打银行 是否违反美国的制裁规定，为在迪拜的伊朗控制实体提供银行服务。
消息人士称，这次针对渣打展开调查，部分是因为在对巴黎银行进行调查时发现了一些证据。巴黎银行今年夏季已承认对其违反制裁规定的指控，并同意支付89亿美元罚金。
一位消息人士称，调查巴黎银行案件期间，美国联邦和州调查员得到证据，证明巴黎银行与迪拜注册的一家公司有业务往来，而这家公司是一个伊朗实体的幌子。据这位消息人士，调查人员还发现该公司使用一个在渣打银行开立的账户。
这一账户也属于美国禁止与伊朗交易的制裁规定范围内，因账户中的活动涉及美元交易。
这位消息人士不愿透露身份，因为调查正在进行，最终结果还不得而知。
参与调查的曼哈顿地区检察官和美国司法部发言人拒绝置评，纽约州金融局也拒绝置评。渣打发言人也拒绝就此事发表言论。
纽约时报周三报导，检控方正在就渣打可能违反制裁规定展开新的调查，但调查重点未透露。
消息人士称，调查巴黎银行发现的渣打银行账户说明，可能还存在其它违反制裁规定的行为，当局正在调查其他有问题的迪拜中小企业账户，这些企业可能受伊朗控制。
其中一位消息人士称，调查还在“积极进行当中”，还没到讨论解决方案那一步。
还不清楚当局可能采取什么行动，不过消息人士称，原本截止到12月的延迟起诉协议估计还要延长，渣打可能还要面临更多的罚款。
一位消息人士指出，检控方还可以选择撤回延迟起诉协议，协商渣打认罪问题。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申