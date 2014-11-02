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货币新闻 | 2014年 11月 2日 星期日 11:41 BJT

国际油市：委内瑞拉和厄瓜多尔将向OPEC提交建议，以保护油价

路透加拉加斯11月1日 - 委内瑞拉总统马杜罗周五表示，该国和厄瓜多尔正在拟定一份保护油价的联合提议，将在下次石油输出国组织(OPEC)会议上提交。

委内瑞拉是第一个要求召开OPEC特别会议的国家，以讨论10月初以来原油价格大幅下跌的问题，但该想法没有得到什么支持。

“我们的外长拉米雷斯今天正在厄瓜多尔访问，与科雷亚政府进行协调，我们将向OPEC提交建议，”马杜罗在电视广播中称。“我们将展开国际合作，以保护油价，这也是我们应该做的。”

OPEC将在11月27日召开政策评估会议。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
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