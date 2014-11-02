《焦点》行业会议预期油价疲态将持续，需求前景黯淡

* 布兰特原油2015年均价料在每桶80-90美元之间

* 全球石油日需求料增加50万至100万桶

* 预计OPEC在11月的会议上将维持产量限额不变

路透新加坡10月31日 - 2015年油价可能徘徊在逾四年低点附近，投资将会降温，凸显该领域的黯淡前景。

全球供应过剩以及需求疑虑打击油价，使之在四个月内跌去四分之一，并让高成本能源项目面临风险。

本周在新加坡举行的新加坡国际能源周(Singapore International Energy Week)是亚洲最大的能源会议之一，与会代表预计，供需不平衡情况将加剧，他们对石油输出国组织(OPEC)等主要石油产油国大力减产不抱期望。

“我们不应想当然地认为OPEC会重新扮演调节产量的角色，”国际能源署(IEA)总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)表示。

“但我们认为可能出现这样的情况，若油价进一步下跌，OPEC与非OPEC国家中一些成本较高的生产项目将面临考验。”

会议期间与路透交流的37位交易员、分析师和高管中约有24位认为，预计布兰特指标原油2015年平均价格在每桶80-90美元之间。

有来自60多个国家的逾10,000名代表参加了本次新加坡国际能源周活动。

布兰特原油 在10月稍早触及四年低点82.60美元，2014年迄今均价在105美元左右。路透月度调查显示，布兰特原油2015年均价可能在93.70美元，预估区间介于80-105美元。

**供应激增**

本次会议上对路透非正式调查做出回复的人士多表示，预计明年美国页岩油日产量将增加100万桶。

他们认为，西德克萨斯中质原油价格要较当前水准下跌约13%至每桶70美元时，美国的生产商才会削减产量。

据IEA预测，随着页岩气压裂技术的发展，扭转了数十年来石油产量下降的局面，美国料将在2015年成为全球最大的产油国。

分析师和交易员表示，OPEC在11月的会议上可能维持产量配额不变，加剧市场份额的争夺。

“OPEC不太可能减产，因为他们希望以低油价保住自己的市场份额，同时刺激消费，并击败那些生产成本较高的产油国，”一位资深石油交易员称。

与会者表示，如果OPEC真的同意减产，那么规模可能为每日50万桶，相比目前整体逾3,000万桶的日产量而言真是微不道。

**需求低迷**

业内消息人士称，全球经济成长疲弱导致需求低迷，突显出供应面的影响。

他们预计，2015年全球石油日需求将增加50万至100万桶，低于IEA预估的110万桶。

这位资深交易员表示，欧洲经济成长迟滞，亚洲扩张速度也将放缓。

约一半受访者预计明年中国经济成长将减速至6-7%。

“我们预计，到2020年的未来五年内，亚洲仍将是石油需求增长的主要推动力，但增速可能较之前有所放慢，”IEA资深油市分析师Toril Bosoni表示。

这种疲弱前景已经促使高盛将2015年第一季油价预估调降15美元，对布兰特和美国原油的价格预估分别降至85美元和75美元。

与会代表们表示，油价下跌将给亚洲许多高成本的开拓性以及深海开采计划带来风险。

“大家目前都对许多利润不高的项目非常非常谨慎，”新加坡Clifford Capital Private Limited基础设施部门主管Marat Zapparov表示。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)