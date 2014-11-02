金砖国家：10月31日股汇市收盘纵览

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透11月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月31日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周四收涨0.85%或8.53点，报1,016.07点。
中国股市：沪综指收升1.2%续创20个月新高，受银行、煤电等权重股板块带动
香港股市：恒生指数收高1.3%，达能入股雅士利提振蒙牛股价上涨
中国汇市：人民币收升整体强势未改，日本宽松政策影响有限
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巴西股市：大涨，但不足以让当月收升。周五推动大盘上扬的是国有石油公司Petrobras，该股涨幅高达6.7%。Bovespa指数 大涨4.38%，报54,628.60点。 拉美汇市：巴西雷亚尔下跌，因总统罗塞夫连任带来的乐观情绪仍不稳定
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南非股市：创逾一年最大单日涨幅，日本央行意外推出刺激举措，提振全球股市；不过由于金价下跌，黄金生产类股受重挫。指标Top-40绩优股指数 收升2.4%，报44,385点。综合指数 涨2.18%，报49,722.88点。
南非汇市：兰特兑美元挫至逾一周低点，新兴市场货币遭抛售
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印度股市：收涨近2%，连续第二天创纪录高位，因日本央行意外扩大刺激举措，引发对外资流入增加的预期，从而提振蓝筹股。印度指标BSE指数 一度涨2%至纪录高位27,894.32，终场收升1.9%，报27,865.83点。NSE指数 一度涨1.98%至纪录高位8,330.75点，最终收升1.87%至8,322.20点。两个股指均超过上日创下的纪录高位。
印度汇市：印度卢比温和上涨，逆转过去三天的跌势，因外资强劲流入。印度卢比兑美元 收报61.3950/4050，高于周四收盘价61.45/46，10月涨幅约为0.7%。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌0.66%，报1,091.440点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.07%，报597.46点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌3.34%，报43.0340卢布；卢布兑欧元 贬值2.92%，报53.9500卢布。(完) (整理 李爽 审校 郑茵)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申