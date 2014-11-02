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亚洲 | 2014年 11月 2日 星期日 14:33 BJT

金砖国家：10月31日股汇市收盘纵览

路透11月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月31日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周四收涨0.85%或8.53点，报1,016.07点。

中国股市：沪综指收升1.2%续创20个月新高，受银行、煤电等权重股板块带动

香港股市：恒生指数收高1.3%，达能入股雅士利提振蒙牛股价上涨

中国汇市：人民币收升整体强势未改，日本宽松政策影响有限

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巴西股市：大涨，但不足以让当月收升。周五推动大盘上扬的是国有石油公司Petrobras，该股涨幅高达6.7%。Bovespa指数 大涨4.38%，报54,628.60点。 　　拉美汇市：巴西雷亚尔下跌，因总统罗塞夫连任带来的乐观情绪仍不稳定

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南非股市：创逾一年最大单日涨幅，日本央行意外推出刺激举措，提振全球股市；不过由于金价下跌，黄金生产类股受重挫。指标Top-40绩优股指数 收升2.4%，报44,385点。综合指数 涨2.18%，报49,722.88点。

南非汇市：兰特兑美元挫至逾一周低点，新兴市场货币遭抛售

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印度股市：收涨近2%，连续第二天创纪录高位，因日本央行意外扩大刺激举措，引发对外资流入增加的预期，从而提振蓝筹股。印度指标BSE指数 一度涨2%至纪录高位27,894.32，终场收升1.9%，报27,865.83点。NSE指数 一度涨1.98%至纪录高位8,330.75点，最终收升1.87%至8,322.20点。两个股指均超过上日创下的纪录高位。

印度汇市：印度卢比温和上涨，逆转过去三天的跌势，因外资强劲流入。印度卢比兑美元 收报61.3950/4050，高于周四收盘价61.45/46，10月涨幅约为0.7%。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌0.66%，报1,091.440点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.07%，报597.46点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌3.34%，报43.0340卢布；卢布兑欧元 贬值2.92%，报53.9500卢布。(完) (整理 李爽 审校 郑茵)
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