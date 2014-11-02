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亚洲 | 2014年 11月 2日 星期日 14:22 BJT

欧洲个股：空客与中国飞机租赁洽商约100架客机订单--法国费加罗报

路透巴黎10月31日 - 法国费加罗报报导，空客 正在与中国最大的独立飞机出租人--中国飞机租赁集团控股有限公司 洽谈一笔订单，订单涉及约100架空客A320客机，金额可能高达90-110亿美元。

该报称，中国飞机租赁将很快与空客签署谅解备忘录，并称该公司希望到2015年时至少拥有100架飞机。

空客发言人拒绝置评。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
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