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市场报道 | 2014年 11月 2日 星期日 14:48 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货10月28日持仓报告(表)

路透10月31日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年10月28日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(195,959口)

64,339 71,953 22,938 94,445 84,547 181,722 179,438 14,237 16,521

较10月21日变动(未平仓合约：增加5,676口)

6,145 -807 2,024 -2,107 5,650 6,062 6,867 -386 -1,191

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

32.8 36.7 11.7 48.2 43.1 92.7 91.6 7.3 8.4

各类交易商数量(总计为282家)

96 103 67 62 57 194 199 (完)

(编译 郑茵 审校 李爽)
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