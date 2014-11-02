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市场报道 | 2014年 11月 2日 星期日 14:49 BJT

CFTC报告：COMEX期金10月28日持仓报告(表)

路透10月31日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年10月28日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(414,410口)

195,885 95,146 39,781 146,345 245,209 382,011 380,136 32,399 34,274

较10月21日变动(未平仓合约：增加3,353口)

-11,244 -3,999 9,013 6,916 882 4,685 5,896 -1,332 -2,543

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

47.3 23.0 9.6 35.3 59.2 92.2 91.7 7.8 8.3

各类交易商数量(总计为305家)

130 93 73 53 54 214 198(完)

(编译 郑茵 审校 李爽)
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