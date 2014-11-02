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市场报道 | 2014年 11月 2日 星期日 14:50 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货10月28日持仓报告(表)

路透10月31日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年10月28日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,271,020口)

433,894 278,554 166,835 554,120 572,857 1154849 1018246 116,171 252,774

较10月21日变动(未平仓合约：减少24,524口)

-4,147 -33,167 -13,284 -1,998 22,976 -19,429 -23,475 -5,095 -1,049

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.1 21.9 13.1 43.6 45.1 90.9 80.1 9.1 19.9

各类交易商数量(总计为731家)

145 177 169 235 327 488 590 (完)

(编译 郑茵 审校 李爽)
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