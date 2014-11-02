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市场报道 | 2014年 11月 2日 星期日 14:52 BJT

CFTC报告：COMEX期铜10月28日持仓报告(表)

路透10月31日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年10月28日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(169,924口)

54,392 75,749 14,365 90,853 59,728 159,610 149,842 10,314 20,082

较10月21日变动(未平仓合约：减少5,617口)

-177 -6,560 698 -1,748 4,671 -1,227 -1,191 -4,390 -4,426

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

32.0 44.6 8.5 53.5 35.1 93.9 88.2 6.1 11.8

各类交易商数量(总计为260家)

68 116 59 52 56 150 208(完) (编译 郑茵 审校 李爽)
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