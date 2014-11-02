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市场报道 | 2014年 11月 2日 星期日 14:53 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货10月28日持仓报告(表)

路透10月31日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年10月28日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(425,445口)

134,476 169,395 68,696 190,085 141,121 393,257 379,212 32,188 46,233

较10月21日变动(未平仓合约：增加10,044口)

5,120 -6,702 2,074 3,362 14,342 10,556 9,714 -512 330

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.6 39.8 16.1 44.7 33.2 92.4 89.1 7.6 10.9

各类交易商数量(总计为379家)

110 125 121 86 96 275 284(完)

(编译 郑茵 审校 李爽)
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