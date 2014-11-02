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市场报道 | 2014年 11月 2日 星期日 14:56 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货10月28日持仓报告(表)

路透10月31日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年10月28日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,476,289口)

428,086 160,782 467,950 506,560 784,767 1402596 1413499 73,693 62,790

较10月21日变动(未平仓合约：增加16,308口)

-2,263 10,534 -2,046 16,842 7,795 12,533 16,283 3,775 25

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.0 10.9 31.7 34.3 53.2 95.0 95.7 5.0 4.3

各类交易商数量(总计为337家)

111 97 142 95 102 282 283(完) (编译 郑茵 审校 李爽)
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