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市场报道 | 2014年 11月 2日 星期日 14:57 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货10月28日持仓报告(表)

路透10月31日 - 下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年10月28日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(693,740口)

197,210 197,947 100,941 345,179 258,004 643,330 556,892 50,410 136,848

较10月21日变动(未平仓合约：减少103,231口)

-40,588 -33,204 -35,598 -24,389 -25,588 -100,575 -94,390 -2,656 -8,841

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.4 28.5 14.6 49.8 37.2 92.7 80.3 7.3 19.7

各类交易商数量(总计为616家)

135 219 177 154 211 397 527(完) (编译 郑茵 审校 李爽)
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