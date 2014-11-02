中国将向利比里亚派出曾经历抗击非典疫情的解放军医护人员

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月31日（记者 Megha Rajagopalan） - 中国外交部周五称，中国将向埃博拉病毒肆虐的利比里亚派出曾经历抗击非典疫情的解放军医护人员。这是对联合国呼吁加大全球抗击埃博拉努力的响应。
外交部非洲司司长林松添表示，中国将为利比里亚援建一所约100张床位的治疗中心，这是疫区三国迄今为止由外国自主援建、自主派医护人员运营和管理的首个埃博拉医疗中心。
他在北京的记者会上表示，该中心预计30天内将投入使用，中国还将派遣480名解放军医护人员赴利比里亚为埃博拉患者提供治疗服务。
林松添指出，这是中国首次向海外派出整支防疫和医护人员队伍。
中国政府的数据显示，目前为止中国已经向13个非洲国家和国际组织捐助了7.5亿元抗击埃博拉。
林松添称，埃博拉疫情不解除，中国的援助就不会停止。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申