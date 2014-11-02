《一周经济焦点》欧元区成长让人看不懂，且听德拉吉如何说

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
欧元疲软不仅会提振欧元区出口，还会产生输入性通胀，两者都是欧洲央行希望看到的结果。
但投资者希望在周四会议上看到的细微差别在于，是否有迈向全面量化宽松的动能，以及如何克服德国反对立场。
欧洲央行长期以来一直通过多种方式向欧元区经济注入资金，但经济动能的增长却显得扑朔迷离。
PMI数据料凸显这种状况。欧元区制造业目前的状况只是略好于停滞水平，数据一直非常低迷。
“10月...企业和消费者调查表明，欧元区经济在第三季已全面停滞后，第四季开局疲弱，”Capital Economics在一份报告中指出。
在一周中段，欧盟执委会将公布最新经济预估，经济合作暨发展组织(OECD)也将发布对20国集团(G20)经济成长预估。
**英国央行料维持利率不变**
此外，英国央行周四料也将维持利率在纪录低点不变。过去两周，已有三位高级官员表示坚决反对加息。
在几周前，有为数不少的经济分析师预计英国央行11月将加息。路透调查显示，如今分析师一致预期本月政策会议将维持利率不变。
其中部分原因在于，虽然英国经济复苏比其他国家强劲，但仍处在初步阶段，若其主要贸易伙伴经济下滑，英国的复苏势头也恐难以持续。
美国是英国的主要伙伴国之一，不过其经济表现相对强劲。
据路透调查，美国10月非农就业岗位料增加23.3万个。
如果这一预估在周五得到确认，将证实美联储的看法，即就业市场继续向全面良性的方向发展。(完)
(编译/审校 李爽/郑茵)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申