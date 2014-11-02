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货币新闻 | 2014年 11月 2日 星期日 16:29 BJT

《一周经济焦点》欧元区成长让人看不懂，且听德拉吉如何说

欧元疲软不仅会提振欧元区出口，还会产生输入性通胀，两者都是欧洲央行希望看到的结果。

但投资者希望在周四会议上看到的细微差别在于，是否有迈向全面量化宽松的动能，以及如何克服德国反对立场。

欧洲央行长期以来一直通过多种方式向欧元区经济注入资金，但经济动能的增长却显得扑朔迷离。

PMI数据料凸显这种状况。欧元区制造业目前的状况只是略好于停滞水平，数据一直非常低迷。

“10月...企业和消费者调查表明，欧元区经济在第三季已全面停滞后，第四季开局疲弱，”Capital Economics在一份报告中指出。

在一周中段，欧盟执委会将公布最新经济预估，经济合作暨发展组织(OECD)也将发布对20国集团(G20)经济成长预估。

**英国央行料维持利率不变**

此外，英国央行周四料也将维持利率在纪录低点不变。过去两周，已有三位高级官员表示坚决反对加息。

在几周前，有为数不少的经济分析师预计英国央行11月将加息。路透调查显示，如今分析师一致预期本月政策会议将维持利率不变。

其中部分原因在于，虽然英国经济复苏比其他国家强劲，但仍处在初步阶段，若其主要贸易伙伴经济下滑，英国的复苏势头也恐难以持续。

美国是英国的主要伙伴国之一，不过其经济表现相对强劲。

据路透调查，美国10月非农就业岗位料增加23.3万个。

如果这一预估在周五得到确认，将证实美联储的看法，即就业市场继续向全面良性的方向发展。(完)

(编译/审校 李爽/郑茵)
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