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市场报道 | 2014年 11月 3日 星期一 06:24 BJT

《美国重要政经日程》--11月3日

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 10月国内汽车销售年率

1430 - 芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表讲话

1445 - 10月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值

1500 - 9月建筑支出

1500 - 供应管理协会(ISM)10月制造业PMI

1740 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表讲话

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 许娜)
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